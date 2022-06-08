Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина провела "самую сложную в истории посевную". Засеяно 75% от прошлогодних площадей.

По его словам, власти работают над тем, куда складировать новый урожай. Хранилища заполнены зерновыми, которые нельзя вывезти из-за морской блокады Украины.

Планируется создавать мобильные хранилища, куда можно будет поместить 10-15 миллионов тонн зерна.

Сейчас в Украине хранится 23,5 миллионов тонн зерновых ещё старого урожая.

Напомним, Россия начала вывозить зерно с захваченных территорий Украины по железной дороге.

Война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.