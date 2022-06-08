Из-за войны экономика Украины в 2022 году сократится на 45%. Такое резкое снижение ВВП обусловлено тем, что российское вторжение подорвало украинскую промышленность, привело к разрушению инфраструктуры и резкому сокращению населения.

Об этом сообщает Всемирный банк в обзоре перспектив мировой экономики.

По прогнозам ВБ, экономика РФ сократится на 8,9% - из-за резкого падения внутреннего потребления и сокращения экспорта. Удар по российской экономике также нанесли западные санкции и массовый исход с российского рынка иностранных компаний.

Всемирный банк также резко ухудшил прогноз по мировой экономике: глобальный рост может упасть до 2,1% в 2022 году и 1,5% в 2023 году. Это будет меньше, чем 5,7% роста в прошлом году и первоначальный прогноз в 4,1% на этот год.

В обзоре говорится, что война в Украине ухудшила последствия пандемии, и многим странам будет трудно избежать рецессии.

Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны в совокупности вырастут на 3,4% по сравнению с 6,6% в 2021 году.

Всемирный банк заявляет, что война в Украине серьезно нарушила мировую торговлю энергоносителями и зерном, нанесла удар по мировой экономике. В результате и без того высокие цены на сырьевые товары стали еще выше, что поставило под угрозу доступность продуктов в бедных странах.

Напомним, в Минэкономики ранее заявляли, что из-за войны ВВП Украины за год может упасть на 40%.

Также мы писали, что в России утверждают, что ВВП страны продолжил рост после вторжения в Украину.

Война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.