С 1 сентября школьники оккупированного Мелитополя начнут учиться на русском языке и по 5-балльной системе. Об этом заявила назначенная Россией "глава военно-гражданской администрации" Галина Данильченко.

Будет ли в программе украинский язык и в каких объемах, она не уточнила.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала учителей не работать в школах на оккупированных территориях, поскольку это может "навсегда разрушить профессиональную жизнь".

Война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.