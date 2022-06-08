Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что из-за психических расстройств, вызванных войной, 3-4 млн украинцев потребуются лекарства.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам совещания по вопросам охраны психического здоровья и создании соответствующей Национальной программы.

На совещании Ляшко заявил, что предыдущие исследования и опыт других пострадавших от вооруженных конфликтов показывает: по меньшей мере каждый пятый человек будет иметь негативные последствия для психического здоровья, а каждый десятый почувствует эти последствия на уровне средней тяжести или тяжелой болезни.

"С каждым днем ​​количество людей, которые будут испытывать последствия для своего психического здоровья, будет расти. Даже тех, кто смог стойко перенести первые месяцы войны, ожидает ментальное истощение, ведь привыкание к постоянному пребыванию в условиях войны также может оказать негативное влияние на психическое здоровье. По нашим предварительным прогнозам на данный момент войны, в дальнейшем психологической поддержки будет нуждаться около 15 млн украинцев, из них около 3-4 млн нужно будет назначать медикаментозное лечение", - сказал Ляшко.

Также министр назвал негативные последствия влияния войны на психическое здоровье, которые будут создавать дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.

В частности, Ляшко заявил:

психические расстройства имеют негативные последствия в первую очередь на распространение сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, артритов, астмы, онкозаболеваний;

психические расстройства ухудшают результаты лечения хронических заболеваний и увеличивают смертность от онкологических заболеваний;

более 50% (в 4 раза чаще, чем общее население) лиц с психическими расстройствами имеют также проблемы со сном, часто приводящие к болезням органов дыхания;

лица с психическими расстройствами более подвержены курению, тяжелее бросают пагубную привычку и в среднем курят больше;

в целом обращение к врачам, внимание к собственному здоровью и периодичность прохождения рутинных обследований падает при наличии психических болезней, что приводит к поздней диагностике болезней и меньшей успешности их лечения;

риск смерти от рака при наличии депрессивных расстройств возрастает на 50%, а от сердечных заболеваний - на 67%;

среди лиц с ПТСР наиболее распространены гипертония, стенокардия, тахикардия, другие заболевания сердца, язва желудка, гастрит и артрит.

роме того, ПТСР часто побуждает к рисковому поведению, что приводит к злоупотреблению алкоголем, наркотиками или деструктивному поведению и связанным с ними последствиям;

при тяжелых пережитых травмах отдельные риски могут наступать на 10-15 лет раньше, чем в среднем в популяции.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который также был на совещании, добавил, что полномасштабное вторжение России привело, среди прочего, к тому, что множество людей пережило травматические события, которые будут влиять на их психику годами.

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