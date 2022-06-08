Из-за вызванных войной психических расстройств 3-4 миллионам украинцев потребуются лекарства - Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что из-за психических расстройств, вызванных войной, 3-4 млн украинцев потребуются лекарства.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам совещания по вопросам охраны психического здоровья и создании соответствующей Национальной программы.
На совещании Ляшко заявил, что предыдущие исследования и опыт других пострадавших от вооруженных конфликтов показывает: по меньшей мере каждый пятый человек будет иметь негативные последствия для психического здоровья, а каждый десятый почувствует эти последствия на уровне средней тяжести или тяжелой болезни.
"С каждым днем количество людей, которые будут испытывать последствия для своего психического здоровья, будет расти. Даже тех, кто смог стойко перенести первые месяцы войны, ожидает ментальное истощение, ведь привыкание к постоянному пребыванию в условиях войны также может оказать негативное влияние на психическое здоровье. По нашим предварительным прогнозам на данный момент войны, в дальнейшем психологической поддержки будет нуждаться около 15 млн украинцев, из них около 3-4 млн нужно будет назначать медикаментозное лечение", - сказал Ляшко.
Также министр назвал негативные последствия влияния войны на психическое здоровье, которые будут создавать дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.
В частности, Ляшко заявил:
- психические расстройства имеют негативные последствия в первую очередь на распространение сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, артритов, астмы, онкозаболеваний;
- психические расстройства ухудшают результаты лечения хронических заболеваний и увеличивают смертность от онкологических заболеваний;
- более 50% (в 4 раза чаще, чем общее население) лиц с психическими расстройствами имеют также проблемы со сном, часто приводящие к болезням органов дыхания;
- лица с психическими расстройствами более подвержены курению, тяжелее бросают пагубную привычку и в среднем курят больше;
- в целом обращение к врачам, внимание к собственному здоровью и периодичность прохождения рутинных обследований падает при наличии психических болезней, что приводит к поздней диагностике болезней и меньшей успешности их лечения;
- риск смерти от рака при наличии депрессивных расстройств возрастает на 50%, а от сердечных заболеваний - на 67%;
- среди лиц с ПТСР наиболее распространены гипертония, стенокардия, тахикардия, другие заболевания сердца, язва желудка, гастрит и артрит.
- роме того, ПТСР часто побуждает к рисковому поведению, что приводит к злоупотреблению алкоголем, наркотиками или деструктивному поведению и связанным с ними последствиям;
- при тяжелых пережитых травмах отдельные риски могут наступать на 10-15 лет раньше, чем в среднем в популяции.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который также был на совещании, добавил, что полномасштабное вторжение России привело, среди прочего, к тому, что множество людей пережило травматические события, которые будут влиять на их психику годами.
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