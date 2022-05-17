В Центре общественного здоровья Минздрава Украины рассказали о том, как война повлияла на украинцев и их здоровье, а также о том, что мы можем сделать сейчас, чтобы уберечь себя. Специалисты назвали калейдоскоп сложных эмоций, которые ежедневно проживает каждый украинец: это страх, плач, агрессия, чувство вины, апатия. Во время полномасштабного вторжения украинцы начали активно принимать решения и выполнять действия, оптимальные для выживания.

"Человеческое тело подготовлено к борьбе со стрессом, но когда такое состояние становится продолжительным или хроническим, оно может иметь серьезные последствия для организма. Постоянный стресс увеличивает частоту сердечных сокращений, что повышает риск гипертонии, сердечного приступа или инсульта", - пишут медики ЦОЗ в Facebook.

Чтобы снизить уровень стресса необходимо:

наладить режим сна, уменьшить информационное влияние, добавить физическую активность и пересмотреть свой рацион. Умеренная физическая активность поможет снять напряжение с опорно-двигательной системы и расслабить мышцы. Также физические упражнения обогащают организм кислородом. Полезны пешие прогулки, пробежки на свежем воздухе, утренняя гимнастика и обычный контрастный душ или дыхательные практики.

Ограничьте употребление кофе, чая, а об алкогольных и энергетических напитках следует вообще забыть.

Психологические навыки также помогут лучше ощутить свое тело:

Упражнение "телесное сканирование"

🔸 Исходное положение – сядьте на диване или в кресле.

🔸 Наблюдайте, что происходит в вашем теле, когда вы сейчас замедлились и внимательно прислушиваетесь к себе.

🔸 Дышите и наблюдайте.

🔸 Концентрируйтесь на всех ощущениях, не только болевых.

🔸 Подведите свое наблюдение, проанализируйте, что вы почувствовали и в каких точках почувствовали наибольшее напряжение.

🔸 После этого можно сделать легкие упражнения, которые помогут снять напряжение с той группы мышц, которая наиболее напряжена. Упражнение "заземление (способность присутствовать)"

🔹 Исходное положение – сядьте на диване или в кресле.

🔹 Энергично разминайте и растирайте, "похлопайте" обеими руками левую ступню.

🔹 Поднимитесь на ноги, почувствуйте и опишите разницу.

🔹 Продолжайте так же с правой ступней.

🔹 Проанализируйте свои чувства.

По словам специалистов, каждый из нас имел определенную рутину до войны, теперь важно вернуть ее и адаптировать к нынешним условиям.

"Все из старой жизни, которую можно интегрировать в новую, следует обязательно сохранить", - советуют врачи.

Ранее медики объяснили украинцам, как распознать сотрясение мозга и что делать.

Также специалисты Минздрава объяснили украинцам, что такое эмоциональная буря и как с ней справиться во время войны.

Тем временем война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

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