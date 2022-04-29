В Минздраве продолжают делиться полезными советами, как хотя бы попытаться оставаться в хорошей физической и моральной форме во время войны. Медики призывают поддерживать физическую активность, так как это снижает уровень гормона стресса - кортизол.

Об этом пишет Центр общественного здоровья в Facebook.

Поэтому медики советуют тем, кто находится в безопасности, возобновить занятия спортом. Это поможет хотя бы минимально пережить стресс и страх из-за войны.

Регулярная физическая активность имеет множество преимуществ для вашего здоровья:

Профилактирует стресс и улучшает настроение.

Укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную системы.

Нормализует уровень холестерина, глюкозы в крови и АД.

Укрепляет мышцы, кости и связки.

Уменьшает риск травм, укрепляет опорно-двигательный аппарат, развивает гибкость и ловкость.

Улучшает мозговую деятельность, повышает снабжение кислорода в мозг.

Улучшает творческие способности.

Вот несколько советов, которые помогут вам оставаться физически активными:

Делайте короткие активные перерывы в течение дня. За 5–10 минут активности вы можете сделать простые упражнения – наклоны туловища, приседания, отжимания от пола, движения руками и ногами. Хорошим способом поддержать свою активность станут танцы, игры с детьми, уборка, упражнения с мячом, обручем, домашние тренажеры и т.д.

Найдите для себя онлайн тренировки. У тренеров самых разных спортивных практик есть свои онлайн-занятия. Найдите видео физических упражнений, занимайтесь с тренером по ZOOM, ищите единомышленников. Будьте аккуратны при выборе занятий, убедитесь, что они вам подходят и вы сможете выполнять их самостоятельно.

Больше ходите. Даже в квартире есть возможность прогуляться. Не отказывайтесь от ходьбы, она помогает держать ваши мускулы в тонусе. Прогуливаться можно по комнате во время разговора с подругой или коллегой по телефону, а также на месте, впустив немного свежего воздуха в комнату. Полезна ходьба по лестнице вверх.

Чаще вставайте. У многих людей сидячий образ жизни. Это увеличивает риск нарушения зрения, развития сколиоза, геморроя и т.д. Рекомендуется вставать и вытягиваться в полный рост каждые 30 минут. Подумайте, какие дела вы могли бы сделать стоя? Это поможет разнообразить рабочее время и укрепит здоровье.

Расслабляйтесь. Если чувствуете, что нервничаете, сделайте глубокие вдохи и выдохи, попробуйте настроиться на положительные мысли. Можете спеть вслух любимую песню.

Всем взрослым рекомендуется уделять 30 минут в день умеренной физической активности. Самое важное – это начать. Если вам тяжело, делайте простые упражнения: наклоны, приседания, движения руками и ногами, танцуйте или играйте с детьми. Даже обычные домашние дела могут стать для вас способом улучшить свое здоровье.

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