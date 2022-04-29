Медики советуют украинцам заниматься спортом, чтобы не сойти с ума во время войны
В Минздраве продолжают делиться полезными советами, как хотя бы попытаться оставаться в хорошей физической и моральной форме во время войны. Медики призывают поддерживать физическую активность, так как это снижает уровень гормона стресса - кортизол.
Об этом пишет Центр общественного здоровья в Facebook.
Поэтому медики советуют тем, кто находится в безопасности, возобновить занятия спортом. Это поможет хотя бы минимально пережить стресс и страх из-за войны.
Регулярная физическая активность имеет множество преимуществ для вашего здоровья:
- Профилактирует стресс и улучшает настроение.
- Укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную системы.
- Нормализует уровень холестерина, глюкозы в крови и АД.
- Укрепляет мышцы, кости и связки.
- Уменьшает риск травм, укрепляет опорно-двигательный аппарат, развивает гибкость и ловкость.
- Улучшает мозговую деятельность, повышает снабжение кислорода в мозг.
- Улучшает творческие способности.
Вот несколько советов, которые помогут вам оставаться физически активными:
- Делайте короткие активные перерывы в течение дня. За 5–10 минут активности вы можете сделать простые упражнения – наклоны туловища, приседания, отжимания от пола, движения руками и ногами. Хорошим способом поддержать свою активность станут танцы, игры с детьми, уборка, упражнения с мячом, обручем, домашние тренажеры и т.д.
- Найдите для себя онлайн тренировки. У тренеров самых разных спортивных практик есть свои онлайн-занятия. Найдите видео физических упражнений, занимайтесь с тренером по ZOOM, ищите единомышленников. Будьте аккуратны при выборе занятий, убедитесь, что они вам подходят и вы сможете выполнять их самостоятельно.
- Больше ходите. Даже в квартире есть возможность прогуляться. Не отказывайтесь от ходьбы, она помогает держать ваши мускулы в тонусе. Прогуливаться можно по комнате во время разговора с подругой или коллегой по телефону, а также на месте, впустив немного свежего воздуха в комнату. Полезна ходьба по лестнице вверх.
- Чаще вставайте. У многих людей сидячий образ жизни. Это увеличивает риск нарушения зрения, развития сколиоза, геморроя и т.д. Рекомендуется вставать и вытягиваться в полный рост каждые 30 минут. Подумайте, какие дела вы могли бы сделать стоя? Это поможет разнообразить рабочее время и укрепит здоровье.
- Расслабляйтесь. Если чувствуете, что нервничаете, сделайте глубокие вдохи и выдохи, попробуйте настроиться на положительные мысли. Можете спеть вслух любимую песню.
Всем взрослым рекомендуется уделять 30 минут в день умеренной физической активности. Самое важное – это начать. Если вам тяжело, делайте простые упражнения: наклоны, приседания, движения руками и ногами, танцуйте или играйте с детьми. Даже обычные домашние дела могут стать для вас способом улучшить свое здоровье.
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