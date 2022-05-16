В Министерстве здравоохранения Украины рассказали о том, как распознать сотрясение головного мозга и что делать в этом случае.

Сотрясение - разновидность черепно-мозговой травмы, вызванная ударом или резким движением (например, при падении или ДТП). При этом головной мозг сильно встряхивается, и мягкие ткани по инерции ударяются во внутренние своды черепной коробки.

Первые симптомы сотрясения мозга:

потеря сознания после травмы головы;

краткосрочная утрата памяти;

нарушение зрения;

звон или шум в ушах, нарушение слуха;

головная боль;

задержка в ответе на вопросы.

Если человек в сознании и жалуется на головную боль - необходимо дать парацетамол; если дышит, обеспечить стабильное боковое положение, вызвать скорую помощь; если не дышит - начать сердечно-легочную реанимацию. Если наблюдаются проблемы со слухом или зрением, из ушей или носа вытекает прозрачное вещество, кровоподтеки за ушами или под глазами, судороги, онемения, расстройства движения, раны или вмятины на голове - срочно вызывайте скорую помощь.

Также медики дали карточки с инфографикой, в которых рассказано, что делать при сотрясении. Их можно сохранить себе для того, чтобы не искать долго инструкцию в экстренном случае.

Инфографика: Минздрав

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