В Минздраве напомнили, что во время войны важно соблюдать календарь профилактических прививок и обеспечить себе и ребенку полную защиту. Если вы находитесь в другом городе и не можете прививаться у врача, с которым подписана декларация, вы можете вакцинироваться в ближайшей больнице, ведь все данные о вакцинации есть в электронном виде. Об этом Минздрав сообщил на Facebook.

"Все данные о прививках начиная с прошлого года вносятся в Электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ). То есть врач сможет потом увидеть вакцинальный статус ребенка. Получение печатной справки не является обязательным, но по запросу/требованию родителей врач может выдать Справку о проведенных прививках. Все последующие прививки будут также вноситься в эту справку и ЕСОЗ", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Міністерство охорони здоров'я

Ранее Минздрав напомнил украинским родителям о необходимости вакцинации, чтобы уберечь младенца от тяжелых форм туберкулеза. В Украине для предупреждения развития туберкулезного менингита или милиарного туберкулеза, особенно опасных для детей первого года жизни, применяют вакцину БЦЖ.

Также в Минздраве напоминают украинским родителям о необходимости вакцинации детей от дифтерии. Взрослые тоже должны делать ревакцинацию каждые 10 лет.