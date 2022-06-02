Украинские беженцы в Великобритании имеют право на медицинскую помощь. В королевстве действует программа "Дом для Украины", которая дает доступ к бесплатным медицинским услугам.

Минздрав публикует инструкцию, как ими воспользоваться.

По прибытии в страну рекомендуется сразу зарегистрироваться у врача общей практики.

В случае несчастного случая или внезапной болезни необходимо обратиться в ближайшую больницу с отделением экстренной помощи. Экстренное лечение - бесплатное для всех. Номер экстренной службы - 999 или 112.

Также по телефону 111 можно получить консультацию, если ваша проблема не срочная, но ждать записи к врачу тоже нет возможности.

Любое лечение в Великобритании начинается с записи к врачу общей практики, а он уже направит к нужному специалисту.

Ранее "Страна" рассказывала, как украинские беженцы живут в Британии и почему лучше ехать в Шотландию.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.