Минздрав рассказал украинским беженцам, как получить бесплатную медицинскую помощь в Великобритании
Украинские беженцы в Великобритании имеют право на медицинскую помощь. В королевстве действует программа "Дом для Украины", которая дает доступ к бесплатным медицинским услугам.
Минздрав публикует инструкцию, как ими воспользоваться.
По прибытии в страну рекомендуется сразу зарегистрироваться у врача общей практики.
В случае несчастного случая или внезапной болезни необходимо обратиться в ближайшую больницу с отделением экстренной помощи. Экстренное лечение - бесплатное для всех. Номер экстренной службы - 999 или 112.
Также по телефону 111 можно получить консультацию, если ваша проблема не срочная, но ждать записи к врачу тоже нет возможности.
Любое лечение в Великобритании начинается с записи к врачу общей практики, а он уже направит к нужному специалисту.
Ранее "Страна" рассказывала, как украинские беженцы живут в Британии и почему лучше ехать в Шотландию.
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