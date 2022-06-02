Украинские беженцы в Европе начали избавляться от своих авто. Объявления о продаже машин на украинских номерах массово появляются в профильных чатах в соцсетях.

Выбор машин - огромный - от скромных иномарок до элитных моделей. При этом люди готовы отдавать авто с большим дисконтом. К примеру, Mercedes C -класса 2015 года на украинских номерах в Лейпциге предлагается за 10 тысяч евро с торгом. На mobile.de стоимость аналогичной модели, правда, на немецкой регистрации - 18,5 тысяч евро.

"Украинцы спасались от войны на своих авто. Заехали, преимущественно, женщины с детьми, многие еще в феврале-марте. Машины на зимней резине, их нужно обслуживать и чинить, а это деньги, которые есть далеко не у всех беженцев. В Германии нет гаражных СТО, мастера свою работу ценят, тарификация почасовая и может быть достаточно высокой", — говорит нам владелец автохауса под Лейпцигом Сергей Закиров.

Есть и другие причины, по которым украинцы начали распродавать авто. Во-первых, с 1 июня в Германии меняются правила для наших беженцев. Людей переводят в Job-центр (ранее их курировали социальные службы). В связи с этим увеличивается сумма пособия (с 330 до 450 евро на человека), но нужно дать своему консультанту по трудоустройству полный расклад по имуществу и доходам. При этом владельцам сравнительно дорогих авто (дороже 7,5 тысяч евро) в помощи могут отказать.

Во-вторых, во многих европейских странах действуют ограничения по времени эксплуатации авто на иностранных номерах. К примеру, в Испании на украинской регистрации можно ездить только 6 месяцев, затем нужно выезжать или ставить авто на местные номера (это стоит порядка 2 тысяч евро).

"6 месяцев - средний срок нахождения авто на иностранной (в нашем случае украинской) регистрации в ЕС. После чего машину нужно растамаживать и ставить на европейские номера", - говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Впрочем, по словам Сергея Закирова, с продажей авто на украинских номеров уже есть и схемы - машины воруют и попросту пытаются быстро сбросить.

"Поэтому к таким вариантам отношение настороженное. С одной стороны, дешево, с другой - можно попасть на деньги, нужно все тщательно проверять", - говорит он.

Разбирались, как украинские беженцы в Европе устроили распродажу авто.

"Дорого обслуживать и есть риск лишиться пособия"

Жительница Киева Ирина в конце февраля приехала с двумя детьми в Германию, спасаясь от войны, на собственном авто - Mercedes C-класса. Сейчас она пытается продать машину за 10 тысяч евро. Цена - бросовая. В Германии такое авто на немецкий номерах стоит порядка 18,5 тысяч, а в Украине, на Auto RIA ценники на аналогичные модели стартуют с 20 тысяч евро.

"Готова отдать с дисконтом, так как выхода нет. Чтобы продать авто в Украине, нужно туда, как минимум, выехать, а такой возможности у меня сейчас нет. Эксплуатировать машину здесь накладно - с июня снимаются льготы по Green card (страховка для украинских авто, которая действует в Европе. С начала войны в некоторых странах, в том числа, Германии, ее с украинце не требовали - Ред.), годовой полис стоит от 6-7 тысяч гривен. Но это - вершина айсберга. Я только за замену зимних шин на летние заплатила тысячу евро (с учетом стоимости резины), плюс время от времени возникают какие-то проблемы по авто. Услуги СТО здесь стоят, минимум, вдвое дороже, чем в Киеве. Бензин тоже недешевый - по 2 евро за литр. При этом в Германии в целом и в Лейпциге, в частности, отлично работает общественный транспорт. То есть, в принципе, без авто можно спокойно обойтись. Тем более, если особо нет денег и сидишь на пособиях", — говорит нам Ирина.

Плюс многих наших беженцев в Германии сейчас беспокоит вопрос контроля со стороны местных чиновников. С июня украинцев переводят в Job-центры. К каждому беженцу прикрепят консультанта по трудоустройству, а сумма пособия увеличится до 450 евро (до этого было 330 евро). Но нужно отчитаться по имуществу, которое доступно к пользованию в Германии, и по доходам. При этом пошли слухи, что тем, кто задекларировал дорогие авто, в пособии отказывают.

"Предельная сумма для авто, которым владеет безработный на пособии - 7500 евро. Если дороже, могут не дать помощь. Консультант, с которой я советовалась в центре по трудоустройству, искренне удивлена. Говорит: а почему вы не можете продать свое дорогое авто и купить что-то подешевле. То есть, претендента на пособие на Mercedes тут явно не поймут", — говорит Ирина.

Жительница Харькова Лилия, которая в марте выехала в Италию, тоже пытается продать свой автомобиль - Acura MDX 2013 года выпуска. В Украине такой стоит около 23 тысяч долларов, в Италии можно найти за 16-17 тысяч евро. Лилия готова отдать авто. За 11 тысяч евро. Говорит, скорее всего, придется еще уступать. Звонят покупатели, тоже украинцы, готовы забрать за 9 тысяч.

"Это очень дешево, но выбора нет. Пособия нам задерживают, снимаю здесь жилье, деньги заканчиваются. А машина требует вложений, и немалых. Топливо - от 1,8 евро за литр, дороги платные, парковки дорогие, услуги СТО - просто космос. За замену масла заплатили около 300 евро. Плюс - постоянно на взводе, в чате полно сообщений, что машины на украинских номерах тут воруют на разборку. Поэтому решила продать. Возможно, со временем куплю себе малолитражку на местной регистрации за 4-5 тысяч", — отмечает Лилия.

Такие настроения сейчас у многих украинцев, которые спасались от войны на собственных авто. Как оказалось, в Европе содержать машину накладно, особенно для тех, у кого нет работы, и кто сидит на социальных пособиях.

Поэтому предложения о продаже авто на украинских номерах с каждым днем становится все больше. Дисконт на такие машины существенный - нередко их продают почти вдвое дешевле рыночной стоимости.

Как украинские авто стали "евробляхами"

Есть и еще один нюанс - украинские авто в Европе "чужаки". По законам мирного времени ездить на них долго нельзя - нужно менять номера и регистрацию на местную. "Обычно средний срок, на протяжении которого допускается эксплуатация авто на иностранных (в нашем случае - украинских) номерах в странах Европы - 6 месяцев. Затем нужно перерегистрировать автомобиль. Как будет с беженцами- пока не до конца понятно. Возможно, им продлят право ездить на авто на украинской регистрации до года, пока действует 24 параграф о временном убежище, а возможно, и нет", - говорит Кравец.

Поэтому для тех украинцев, кто заехал в ЕС в феврале-марте, время "Ч" уже на подходе (перерегистрировать авто нужно будет уже к августу).

Как рассказал нам Сергей Закиров, купить авто на украинских номерах может как гражданин Украины, который находится в той же Германии, или местный житель. Но это будет "не совсем продажа".

"В Германии действует то же правило, что ив Украине - у кого техпаспорт, то и может на законных основаниях управлять авто. Но для передачи прав собственности нужно либо перерегистрировать авто в Украине (если покупатель - украинец) снимать машину с украинской регистрации и ставить на немецкую через Zoll (таможню). Это обойдется порядка 29% от стоимости авто. По такой схеме в Германию раньше вывозили раритетные авто из Украины, на которые здесь есть спрос. Но, понятно, что в случае с продаже обычных машин на украинских номерах немцы могут ими заинтересоваться лишь в случае низкой цены, которая покроет растаможку", — говорит Закиров. При этом он говорит, что в Германии уже есть определенная настороженность по поводу "укроблях". "Это могут быть ворованные или проблемные авто. Нужно их тщательно проверять", - отмечает он.

"В Украине сейчас нельзя просто снять авто с регистрации, как это было раньше (человек мог ездить на красных номерах три месяца, к примеру, пока не продаст авто. На данный момент идет только перерегистрация машин на новых собственников, причем, для этого нужно , чтобы сам автомобиль был на месте (на него делают экспертизу). Поэтому "удаленно" перерегистрировать авто не получится. Но можно заехать в любой сервисный центр в Украине (к примеру, ближайший к границе) и провести регистрацию там, то есть, не обязательно жителю Киева возвращаться в столицу, чтобы перерегистрировать авто. Но многие наши беженцы об этом не знают. В Европе сейчас много перекупов, которые выманивают у людей машины по бросовым ценам. В качестве аргумента приводят нулевую растаможку. Мол, под нее в Украину массово везут иномарки, и цены уже рухнули. Хотя дешевых авто сейчас особо нет и в самой Европе - на рынке дефицит, машины в хорошем состоянии только дорожают", - рассказывает нам киевлянин Виталий, который занимается пригоном авто из Германии.

Тем временем война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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