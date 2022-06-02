Польша намерена прекратить выплачивать ежедневное пособие части беженцев из Украины с 1 июля (40 злотых на человека на питание и проживание - Ред.). Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации и представителя правительства по делам беженцев Павел Шефернакер в комментарии польскому изданию Rzeczpоspolita.

Ожидается, что пособие продолжат получать только те, кто в нем нуждается. Речь идет об инвалидах, а также о беременных и многодетных женщинах. Чиновник подчеркнул, что польские власти планируют стимулировать беженцев начать зарабатывать и обеспечивать свои потребности самостоятельно.

"Мы убеждены, что многие люди в Польше способны стать независимыми и адаптироваться", - сказал Шефернакер и добавил, что будут и исключения. - "Для некоторых лиц льготы будут расширены: инвалиды, беременные женщины или многодетные".

Правительство в специальном акте о помощи беженцам из Украины изначально гарантировало льготу на первые 60 дней. Месяц назад срок продлили еще на 60 дней.

"Все кончено. Мы выплачиваем огромные социальные фонды - от 300 злотых на каждого до 500 злотых+ на каждого ребенка и другие суммы, вытекающие из социальных пособий. Кроме того, мы видим, что многие украинцы ищут работу и находят ее. Мы хотим стимулировать остальных к активности. Четыре месяца полной защиты — это, на наш взгляд, достаточный срок", - сообщил изданию высокопоставленный политик, правда, оговаривая при этом анонимность.

Ранее в Польше заявили, что стране нужны миллиарды евро для содержания беженцев из Украины и отменили бесплатный проезд для украинских беженцев по двум автомагистралям.

Напомним, что Украина и Польша будут вместе производить оружие и военную технику.

Тем временем война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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