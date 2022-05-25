С 1 июня ужесточаются правила выдачи бесплатных билетов украинцам для поездок по Польше, сообщает "Укрзализныця".

Пассажиры из Украины будут иметь возможность бесплатного проезда только в города Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешев, Перемышль, Загуж, Ярослав, Жешув - а также из них.

Бесплатно проехать в поездах 2-го класса TLK и IC, как и раньше, могут украинцы, пересекшие границу с 24 февраля, и принадлежащие к следующим группам:

дети до 18 лет;

женщины;

мужчины старше 60 лет;

мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.

Посадка в поезда - по заранее полученным в кассе бесплатным билетам, которые выдаются при предъявлении загранпаспорта гражданина Украины или проездного документа от "Укрзализныци" на поезд в Польшу.

Также подходит или Сообщение о присвоении номера PESEL (национальный идентификационный номер, используемый в Польше) вместе с любым другим документом, удостоверяющим личность.

Гражданам с инвалидностью также нужно предъявить документы, подтверждающие их инвалидность (украинские – также подходят).

Скриншот: Telegram/Укрзалізниця

Ранее "Страна" писала, что "Укрзализныця" в ближайшее время запустит поезд Чернигов-Сумы-Ужгород, чтобы как переселенцы, так и беженцы из этих северных областей смогли вернуться домой с запада.

Также мы рассказывали, что "Укрзализныця" прекращает курсирование эвакуационных поездов из-за существенного уменьшения спроса на рейсы. При этом компания оставит один рейс для эвакуации людей из Покровска Донецкой области.