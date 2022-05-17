Компания "Укрзализныця" запускает электропоезд Skoda по маршруту Чернигов – Киев – Чернигов и продлевает маршрут поезда сообщением Чернигов – Киев до Винницы.

Об этом компания сообщает в своем Телеграм-канале.

По ее информации, с 19 мая ежедневно (кроме вторников) будут курсировать:

Региональный поезд №708/707 Киев – Чернигов. Отправка из Киева в 9:26, прибытие в Чернигов – в 12:35,

Обратно из Чернигова будет выезжать поезд №710/709 Чернигов - Киев, отправка в 13:00, прибытие в Киев в 16:17.

Что касается поезда №702/701 Винница – Чернигов, он с 19 мая будет ходить ежедневно.

Поезд будет отправляться из Винницы в 13:27 и прибывать в Чернигов в 20:21.

Ранее мы сообщали, что "Укрзализныця" в ближайшее время запустит поезд Чернигов-Сумы-Ужгород, чтобы как переселенцы, так и беженцы из этих северных областей смогли вернуться домой с запада.

Кроме того, "Укрзализныця" прекращает курсирование эвакуационных поездов из-за существенного уменьшения спроса на рейсы. При этом компания оставит один рейс для эвакуации людей из Покровска Донецкой области.

Тем временем война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

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