В Польше с завтрашнего дня отменяется бесплатный проезд для автомобилей с украинскими номерами по ряду автомагистралям, который действовал с 1 марта.

Об этом сообщает паблик украинцев в Польше.

Речь идет об автомагистралях А2 "Конин — Стрыкув" (Konin — Stryków) и A4 "Вроцлав — Сосница" (Wrocław — Sośnica).

Но и после 31 мая от оплаты могут быть освобождены автомобили организаций и физических лиц, которые занимаются помощью в связи с войной в Украине – при наличии подтверждающих документов.

Также напомним, что с 1 июня бесплатный проезд для украинских беженцев будет отменен в Германии, Польше, Болгарии, Швейцарии и Чехии.

При этом в Польше заявили, что стране нужны миллиарды евро для содержания беженцев из Украины.

Война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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