С 1 июня бесплатный проезд для украинских беженцев будет отменен в Германии, Польше, Болгарии, Швейцарии и Чехии.

Об этом сообщает пресс-служба Европейского союза поддержки Украины.

Однако, для украинцев все ещё будет доступен льготный проезд.

Теперь в Германии украинцы смогут приобрести проездной за 9 евро (283 грн - Ред.) на все виды общественного транспорта и проезд в региональных поездах. В то же время в Чехии проездной на все виды транспорта обойдется немного дешевле - 7 евро (220 грн - Ред.).

А вот Польша пока не определилась с льготной ценой на проездной, но польское правительство пообещало вскоре сообщить об этом.

Кроме того, с 1 июня правила проезда могут измениться и в тех странах ЕС, которые пока не заявляли о таком намерении. Отслеживать информацию по этому вопросу можно на специальном сайте ЕС для украинских беженцев.

Ранее мы писали о том, что до 23 августа украинские граждане, находящиеся в Германии, смогут обменять гривни на евро без дополнительных комиссий. Установлен лимит обмениваемой суммы - не более 10 тысяч гривен на человека (то есть чуть больше 300 евро по официальному курсу).

Война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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