Британский таблоид The Sun описал историю охранника медучереждения Тони Гарнетта, который принял у себя 22-летнюю украинскую беженку Софию из Львова и спустя 10 дней бросил жену, с которой прожил десять лет и имел двоих детей.

По данным издания, предки Тони бежали в Великобританию из России - именно эта семейная история побудила его участвовать в программе по приему украинских беженцев.

По его словам, в том, что произошло дальше, нет ничьей вины - просто так повернулась жизнь.

Вместе с тем украинское издание "Порадница" пишет, что львовянка София Каркадым, о которой идет речь, оказалась мошенницей из Киева.

По информации издания, на самом деле девушка не львовянка, а киевлянка. И ранее под разными вымышленными именами занималась мелким мошенничеством - бралась писать курсовые работы и исчезала с предоплатой.

"Берет предоплату, но не высылает товар. Каркадим София Ильинична всех разводит по написанию курсовых/дипломных. Присылает только кусок лажных принтскринов, берет большую сумму, а затем бросает в черный список", – говорится о ней в группе на странице Twitter.

Сообщается, что на самом деле София родилась в Киеве, окончила физико-математический лицей и училась в КПИ по специальности: программирование.

На странице Софии во Вконтакте указано, что она родилась в городе Львове, однако, исходя из того что на странице не отображается последняя дата "в сети", можно предположить, что девушка не посещала свой профиль около года.

А вот к профилю в Инстаграм Каркадим ограничила доступ после встречи с британцем Тони.

Ранее мы писали, что в Британии одинокие мужчины с судимостями пытаются заманить к себе украинских беженок.

Вместе с тем сообщали, что в Британии украинские беженцы оказываются на улице после ссор с принимающими их хозяевами жилья.