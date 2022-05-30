Польша завершила бесплатные поставки топлива в Украину, сообщила в интервью порталу BiznesAlert министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

Теперь Польша осуществляет поставки за деньги.

Министр добавила, что Варшава осуществляет поставки на регулярной основе, однако приоритетным считает внутренний рынок.

Украина рассматривается как партнер с потенциалом рынка.

"В начале войны и после бомбардировок НПЗ мы отправляли топливо бесплатно. Сейчас это коммерческие поставки Orlen, требующие больших логистических усилий. Топливные компании в Украине хорошо справляются. Наши поставки - ответ на кризисную ситуацию, но этот сектор хорошо организован, там не видно рыночного потенциала", - сообщила она.

Тем временем средняя цена автогаза в Украине подскочила до 40,33 грн/литр. "Согласно данным ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", в сети "Привата" цена выросла на 1,55 грн/литр до 39,95 грн, ОККО и WOG подняли цену на 0,99 и 1,02 грн/2 до 39,99 и 41,00 грн/литр.

Война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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Подробнее о последних событиях, связанных с войной в Украине, в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.