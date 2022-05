Иванка Трамп, дочь экс-президента Соединенных Шатов Дональда Трампа, побывала в Польше, где встретилась с украинскими беженцами и передала помощь им через неправительственную благотворительную организацию CityServe.

Об этом она написала в своем Instagram.

Кроме того, как говорят в организации, Иванка Трамп закупила и осуществила доставку миллиона обедов в Украину, а также доставила медикаменты пятью грузовыми самолетами, которые были доставлены в больницы и клиники по всей Украине.

На своей странице она опубликовала фотографии встречи с беженцами.

"Благодарна за то, что провела последние несколько дней в Кракове и Варшаве, чтобы встретиться с украинскими и польскими религиозными лидерами, которые проявили столько сострадания и любви к нуждающимся украинским семьям. Я благодарна CityServe, City of Destiny, No Child Hungry, Compassion Services International и Intercessors for Ukraine за возможность свидетельствовать о любви, силе и стойкости в каждой из этих семей", — говорится в посте Иванки Трамп.

Ранее мы писали, что во Львове побывала кинозвезда Анжелина Джоли. Голливудская актриса приехала во Львов и посетила одну из городских кофеен, а также пообщалась с местными жителями на вокзале.

Вслед за ней приехал во Львов и прогулялся по улице Армянской британский актер Иэн Маккеллен. Он более всего известен по роли волшебника Гэндальфа из саги "Властелин колец".