Появились интересные подробности о новом "премьере ДНР" Виталии Хоценко, который был назначен сегодня.

Судя по всему, его назначение связано со сменой московских кураторов "ЛДНР". Теперь "республики" в Кремле контролирует первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко. По данным ВВС, Хоценко - человек, связанный с Кириенко.

Хоценко – уроженец Днепропетровска, но карьеру строил в России. После окончания социологического факультета МГУ он какое-то время работал в Ямало-Ненецком автономном округе. В 2013 году был назначен министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. В 2019 году стал директором департамента промышленной политики и проектного управления министерства промышленности и торговли России.

Также Хоценко – выпускник "школы губернаторов" и финалист конкурса "Лидеры России" 2018-2019 годов. Этот конкурс – один из главных проектов первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко.

Назначение Хоценко и смена правительства в "ДНР" произошли как раз в то время, когда Кириенко приехал туда с очередной командировкой. 7 июня он посещал Херсонскую область, а 8 июня Денис Пушилин опубликовал кадры их совместной поездки в Мариуполь.