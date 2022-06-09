В ночь с 8 на 9 июня американский Институт изучения войны опубликовал новые карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские силы усиливают психологические и информационные операции, чтобы подорвать боевой дух украинских солдат, и продолжают штурмовать украинские позиции в Северодонецке.

Об этом идет речь в отчете на сайте Института изучения войны.

Российские силы одновременно стремятся обойти украинские позиции в районе Северодонецка с фланга, чтобы избежать необходимости встречного форсирования реки Северский Донец. По оценкам Института изучения войны, украинские силы продолжают вести гибкую оборону Северодонецка и, вероятно, сосредоточатся на нанесении больших потерь российскому личному составу, а не на попытках удержать весь город.

Кроме того, российские силы продолжают операции в районе Святогорска и западнее Лимана, чтобы соединиться с операциями юго-восточнее Изюма и наступать на Славянск.

Также россияне, по данным Института, активизируют свои операции на северо-западе Херсонской области в ответ на недавние украинские контратаки.

В Запорожской области войска РФ концентрируют наземные и артиллерийские атаки вблизи границы Запорожской и Донецкой областей и, вероятно, стремятся усилить контроль над трассой между Васильевкой-Ореховом и Гуляполем для поддержки операций на северо-востоке области.

"Поддерживаемые Россией оккупационные "власти" пытаются создать условия для политической интеграции оккупированных территорий в состав РФ, но, вероятно, действуют независимо и непоследовательно из-за отсутствия объединяющей "оккупационной власти", - считают в Институте.

Война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях вчерашнего дня.

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