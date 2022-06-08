Президент Украины Владимир Зеленский вечером 8 июня обратился к украинцам. "Страна" собрала основное в вечернем обращении Зеленского:

10 лет назад в этот день начался Евро-2012, объединивший всю Украину. Прошло лишь 10 лет, а впечатление, что это было в другом мире. Сегодня оккупанты сообщили, что хотят объединить футбольные клубы с оккупированных территорий в один псевдочемпионат. Это издевательство над людьми. 10 лет назад Донецк был прекрасным городом, а сегодня это город-привидение. Только возвращение Украины будет означать для Донецка нормальную жизнь. Благодарен президенту Польши Дуде, который отправился в поездку по Европе для поддержки европерспективы Украины. Должна была с ним поехать и президент Словакии, но положительный тест на ковид не позволил. Говорил с канцлером Германии Шольцем о военной помощи, о европерспективе Украины и продовольственном кризисе. Обратился к участникам инвестиционной конференции, на которой обсуждались экономические перспективы Украины. В ней участвовали представители ведущих западных фондов. Представители американского бизнеса считают, что санкции против России недостаточны. Было бы правильно, если бы их услышали политики. Северодонецк - в эпицентре. Защищаем наши позиции, наносим врагу потери. Это очень жестокая и тяжелая битва. Наверное, одна из самых тяжелых в этой войне. Во многом именно там решается судьба Донбасса.

Война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.