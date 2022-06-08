За сегодняшний день на сайте президента появилось семь петиций, авторы которых требуют не предоставлять украинское гражданство российскому журналисту Александру Невзорову.

Петиции инициированы разными людьми, каждая набрала по несколько десятков голосов.

В петициях президенту напоминают о прошлом Невзорова, который был сторонником российской власти. Также у авторов возникают опасения из-за того, что гражданство даст Невзорову право голоса.

В одной из петиций Зеленского призывают "почувствовать стыд" из-за возможного предоставления гражданства Невзорову.

Напомним, 3 июня советник главы Министерства внутренних дел (МВД) Антон Геращенко сообщил, что Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой указом президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины "за выдающиеся заслуги перед страной".

Вскоре Зеленский подтвердил факт того, что Невзоров подался на гражданство, он не уточнил, получил ли он уже его.

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