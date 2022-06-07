В Офисе президента Украины остались недовольны, что Совет Евросоюза удалил из своих сообщений упоминание о том, что ЕС вводит для России блокировку европейских облачных сервисов.

Об этом написал в Twitter советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Он призвал усиливать санкции против РФ, а не ослаблять.

"Сначала Совет ЕС объявляет о блокировке для России облачных сервисов ЕС в 6-м пакете санкций. Затем ЕС редактирует сообщения, удаляя оттуда упоминания об облачных технологиях. Никаких уточнений или разъяснений от официальных лиц. Мы должны усиливать санкционное давление. Не ослаблять", – заявил Подоляк.

Тем временем в Евросоюзе уже начали работать над седьмым пакетом санкций против России.

Также в Офисе Владимира Зеленского подготовили для Запада список россиян, против которых стоит ввести санкции.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.