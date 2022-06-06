Российский МИД внес в свой санкционный список еще 61 гражданина США. Среди оказавшихся в перечне министр энергетики Дженнифер Грэнхолм, министр финансов Джанет Йеллен, президент и старший исполнительный директор компании Fitch Group Пол Тейлор и старший исполнительный директор компании Moody's Роб Фаубер.

Также ведомство сообщает, что среди американцев, которым сейчас запретили въезд в Россию, есть руководители ведущих корпораций ВПК, медийных платформ и рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний, а также отдельные чиновники Госдепартамента США.

Как сообщала "Страна", к концу мая в санкционном списке РФ значились 963 человека, включая президента Джо Байдена и его сына Хантера, а также госсекретаря Энтони Блинкена и президента компании "Юниверсал пикчерз" Питера Крамера.

А в начале мая Россия запретила въезд в страну 63 гражданам Японии, включая премьера страны, генерального секретаря кабинета министров, главу МИД, министра финансов и министра обороны. По заявлению Москвы, такие меры стали ответом на "беспрецедентную антироссийскую кампанию".