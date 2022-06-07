В пресс-релизе на сайте Совета ЕС о принятии шестого пакета санкций против РФ исчезло упоминание об ограничении работы облачных сервисов.

Об этом пишет в Facebook блогер Антон Швец.

3 июня (в день объявления санкций) на сайте Совета ЕС появилось сообщение о санкциях, один из пунктов которого касался консультационных услуг.

"ЕС запретит предоставление в России бухгалтерских услуг, связей с PR и консультационных услуг, а также облачных сервисов", - говорилось в сообщении.

А теперь эта же фраза изменена и выглядит так:

"ЕС запретит предоставление в России бухгалтерских услуг, связей с PR и консультационных услуг".

Веб-архив показывает, что релиз действительно был изменен: 3 июня упоминание об облачных технологиях еще было, а 4 июня уже исчезло.

Облачные технологии также не упоминаются в решении, опубликованном позже в Официальном журнале ЕС.

Швец отмечает, что европейские и американские облачные хранилища активно используются в банках РФ, платежных системах, ВКонтакте.

Отметим, что в Евросоюзе уже начали работать над седьмым пакетом санкций против России.