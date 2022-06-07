Евросоюз убрал из своего релиза упоминание о санкциях против РФ на облачные сервисы
В пресс-релизе на сайте Совета ЕС о принятии шестого пакета санкций против РФ исчезло упоминание об ограничении работы облачных сервисов.
Об этом пишет в Facebook блогер Антон Швец.
3 июня (в день объявления санкций) на сайте Совета ЕС появилось сообщение о санкциях, один из пунктов которого касался консультационных услуг.
"ЕС запретит предоставление в России бухгалтерских услуг, связей с PR и консультационных услуг, а также облачных сервисов", - говорилось в сообщении.
А теперь эта же фраза изменена и выглядит так:
"ЕС запретит предоставление в России бухгалтерских услуг, связей с PR и консультационных услуг".
Веб-архив показывает, что релиз действительно был изменен: 3 июня упоминание об облачных технологиях еще было, а 4 июня уже исчезло.
Облачные технологии также не упоминаются в решении, опубликованном позже в Официальном журнале ЕС.
Швец отмечает, что европейские и американские облачные хранилища активно используются в банках РФ, платежных системах, ВКонтакте.
Отметим, что в Евросоюзе уже начали работать над седьмым пакетом санкций против России.