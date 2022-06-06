Несмотря на введенные санкции, финансовая подушка России стремительно растет.

Об этом пишет издание Tagesschau.

Резервы Российского государственного фонда увеличились за месяц почти до 200 миллиардов долларов. Недавно нефтегазовый бизнес прибавил более 40 миллиардов долларов, сообщает немецкое издание.

197,7 млрд долларов на 1 июня – это самый высокий показатель с момента вторжения России в Украину и чуть ниже предыдущего рекордного уровня в 197,75 млрд долларов в ноябре 2021 года.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что происходит с российской экономикой через три месяца после начала войны.

Напомним, Россия тратит на вторжение в Украину порядка 900 миллионов долларов в день.

Также мы писали, что глава Министерства финансов Сергей Марченко заявил, что Украина тратит более 200 миллиардов гривен за месяц войны с Россией.

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.