На заседании "Верховного суда ДНР" британские добровольцы ВСУ Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим заявили о частичном признании своей вины.

Все трое участвовали в войне на стороне Украины и были взяты в плен в Мариуполе. На "суде" они признались в прохождении обучения якобы "с целью террористической деятельности".

По статье, которую им вменяют, военным грозит до 20 лет тюрьмы. А по всем трем статьям, по которым их обвиняют, им могут присудить смертную казнь.

Британия уже заявила, что хочет обжаловать приговор сепаратистов.

Ранее британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина хотели обменять на Виктора Медведчука, но идея не встретила понимания у Британии и Украины.

Война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.