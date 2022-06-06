В "ДНР" сегодня будут "судить" первых иностранцев, воевавших за ВСУ. Пушилин допускает смертную казнь
В "ДНР" сегодня состоится "суд" над первыми иностранцами, которые воевали за Украину и оказались в плену сепаратистов.
Об этом сообщил "глава ДНР" Денис Пушилин.
Он не исключает, что к ним будет применена смертная казнь.
О ком именно речь - пока не сообщается, говорится лишь что пленные из Британии и Марокко.
Отметим, что в СМИ широко освещалась история о двоих попавших в плен еще в апреле британцах - 48-летнем Шоне Пиннере и 28-летнем Эйдене Эслине. Оба британца официально служили в украинской армии.
Ранее мы публиковали материал The Washington Post о том, как западные добровольцы уезжают из Украины из-за нехватки оружия и увиденных ужасов войны.
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Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.
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