Городская власть Ивано-Франковска официально запретила исполнение песен на русском языке.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив на Facebook.

Мэр объяснил, что такие выводы сделал из недавнего конфликта, когда музыкант был избит за исполнение русскоязычной песни.

"Ее допускается публичное исполнение произведений на русском языке, в том числе, которые могут вызвать разжигание межнациональной, этнической, расовой или религиозной вражды и ненависти, или дискриминации прав и свобод человека, или имеют нецензурный характер. Ведь русскоязычная продукция, независимо от содержания, не должна звучать в наших городах, особенно сейчас", - написал Марцинкив.

Также в городе урегулировали другие правила выступления музыкантов:

на определенных локациях артист или группа могут непрерывно выступать не дольше двух часов без установки каких-либо сценических конструкций;

должен быть перерыв между выступлениями не менее 30 минут;

также уличные выступления разных артистов или групп можно проводить на расстоянии не менее 100 м друг от друга.

Контролировать выполнение этих требований будет Муниципальная инспекция и правоохранительные органы.

Скриншот: Facebook/Руслан Марцінків

Мы рассказывали, что подобный запрет уже приняли в Тернополе.

Также "Страна" писала о языковых конфликтах на западе Украины.