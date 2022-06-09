В Ивано-Франковске из-за высоких цен на дизтопливо и его отсутствия в свободной продаже, исчезают с дорог маршруты общественного транспорта. Об этом мэр города Руслан Марцинкив написал на своей странице в Facebook.

"Если до полномасштабной войны стоимость дизтоплива была около 30 гривен, то сейчас – 58. Бензин также подрос с 32 до 52 гривен. Кроме того, топливо регулярно в дефиците. Уже сейчас во Франковске два маршрута частных перевозчиков перестали курсировать", - сообщил он.

В связи с этим, по словам мэра, с 16 июня стоимость проезда в маршрутках частных перевозчиков составит 10 гривен (ранее было 8).

Скриншот: Facebook/Руслан Марцинків

Отметим, что из-за проблем с топливом перебои с общественным транспортом есть не только в Ивано-Франковске. Недавно местные власти сообщили, что в Сумах коммунальные автобусы будут ходить только в часы пик - утром с 6:30 до 9:30 и вечером - с 16:30 до 18:00. Урегулирование ситуации с общественным транспортом города ожидается после нормализации ситуации с горючим.

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