Российский рэпер Моргенштерн, которого в России признали иностранным агентом заявил, что выпустит последний альбом на русском языке, после чего перейдет на английский. Об этом он сказал в своем недавнем видеообращении из Израиля.

"Уже больше года не выходило никаких альбомов, и это тоже событие. Потому что все идет к тому, что это реально будет последний мой альбом на русском, а потом я, как Ваня Face, пойду на английском писать песни", – рассказал рэпер.

Напомним, в марте Моргенштерн выпустил клип "12" о войне в Украине. Ролик занял первое место в трендах YouTube.

Также "Страна" писала, что в ноябре прошлого года Моргенштерн покинул Россию после обвинений главы Следственного комитета РФ в торговле наркотиками.

Тем временем война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.