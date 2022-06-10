Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия проводит более грамотную гуманитарную политику, чем Украина.

Об этом он сказал в беседе с российским блогером Марком Фейгиным.

В качестве примера Арестович привел тот факт, что на занятых территориях российские власти сохраняют украинский язык в качестве государственного и только после "референдума" могут изменить этот статус.

"Мы понимаем, что это фикция, но она играет в этой войне огромную роль", – считает Арестович.

Ранее Арестович утверждал, что Украина проиграет войну, если откажется от культурного разнообразия.

"У нас в Украине многие хотят построить большую страну с маленькой культурой. Маленькая культура - это та, которая годится для маленького моноэтничного государства типа Венгрии. Но Украина не такая страна, у нас поликультурная страна. И какая ни была бы война, какое не было бы желание забыть как можно больше русских слов..." - сказал он.

Также он заявлял, что российское командование на данный момент не перебрасывает личный состав в Северодонецк, поскольку его главная цель - окружить всю группировку украинских войск в Луганской области.