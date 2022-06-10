Арестович заявил, что Россия проводит более грамотную гуманитарную политику, чем Украина
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия проводит более грамотную гуманитарную политику, чем Украина.
Об этом он сказал в беседе с российским блогером Марком Фейгиным.
В качестве примера Арестович привел тот факт, что на занятых территориях российские власти сохраняют украинский язык в качестве государственного и только после "референдума" могут изменить этот статус.
"Мы понимаем, что это фикция, но она играет в этой войне огромную роль", – считает Арестович.
Ранее Арестович утверждал, что Украина проиграет войну, если откажется от культурного разнообразия.
"У нас в Украине многие хотят построить большую страну с маленькой культурой. Маленькая культура - это та, которая годится для маленького моноэтничного государства типа Венгрии. Но Украина не такая страна, у нас поликультурная страна. И какая ни была бы война, какое не было бы желание забыть как можно больше русских слов..." - сказал он.
Также он заявлял, что российское командование на данный момент не перебрасывает личный состав в Северодонецк, поскольку его главная цель - окружить всю группировку украинских войск в Луганской области.