На сайте президента Украины зарегистрирована петиция о переводе украинского языка с кириллицы на латиницу. Ее автором выступила некая Светлана Тесленко.

Инициатор петиции подчеркивает, что отказ от кириллицы "позволит окончательно разорвать языковые связи с государством-агрессором Россией".

К моменту публикации петицию поддержали 69 человек при необходимых 25 тысячах. До конца сбора подписей остался 91 день.

Это уже не первая петиция на подобную тему. Однако до сих пор аналогичным петициям не хватало поддержки.

Ранее "Страна" сообщала, что на том же сайте президента Украины в разделе петиций появилось предложение присвоить главе государства Владимиру Зеленскому звание гетмана Украины, а советника главы Офиса президента Алексея Арестовича сделать кошевым атаманом. Пока она собрала 303 подписи.

Мы также писали, что осенью секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что хотел бы, чтобы Украина перешла с кириллицы на латиницу. Он даже написал в Фейсбуке пост латиницей, в котором, впрочем, трижды нарушил правила транслитерации украинского алфавита.