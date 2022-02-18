Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране нужно провести языковую реформу, но при этом нельзя спешить с переходом на латиницу, который планировалось завершить в 2031 году.

Об этом он сказал во время интервью телеканалу Qazaqstan.

"К этому вопросу следует подойти со всей серьезностью. Необходима тщательная экспертиза. Нельзя спешить в таких вопросах, как языковая политика, ведь это очень чувствительная тема", - сказал Токаев.

Он добавил, что дело не в реформах ради реформ, а в важности сохранения казахского языка.

"Иначе и быть не может, ведь в самые сложные моменты истории язык сохранился благодаря нашим мудрым предкам, благодаря нашему народу", - отметил он.

В 2017 году тогда еще президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе казахского языка с кириллицы на латиницу до 2025 года. В январе 2021 года правительство Казахстана заявило, что переход на латиницу пройдет с 2023 по 2031 год.

В прошлом году "Страна" сообщала, что в Украине крымско-татарский язык перевели на латиницу. Кабмин утвердил новый алфавит, который состоит из 31 буквы.

Также мы рассказывали о предложении секретаря СНБО Алексея Данилова перевести украинский язык с кириллицы на латиницу.