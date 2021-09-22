Крымско-татарский язык в Украине перевели на латиницу. Кабмин утвердил новый алфавит, который состоит из 31 буквы.

Постепенный перевод на латиницу будет происходить до 1 сентября 2025 года. До этого момента Минобразования, Минкульт, Минреинтеграции должны перевести на латиницу образовательный процесс, который осуществляется на крымскотатарском языке. Переведены должны быть учебники и методички.

Отметим, что начиная с 1997 года в крымско-татарской письменности параллельно используется кириллица и латиница. В Крыму большинство крымских татар обучается в школе на кириллице.

Напомним, недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украине нужно перейти на латиницу. При этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал это плохой идеей.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине начали разработку шрифта для навигации и текстов обитаемой колонии на планете Марс. Его назвали Mars Type, в нем уже есть базовая латиница, цифры, много знаков препинания.

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