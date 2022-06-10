Анализируем ситуацию на 107-й день войны.

Ситуация на фронте 10 июня

Генштаб вечером сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Надо думать - в промзоне предприятия "Азот".

В "ЛНР" сегодня заявили, что украинские военные с "Азота" якобы уже ищут контакты для переговоров, но никаких подтверждений этому с украинской стороны не было.

Противник планирует захватить Северодонецк до 22 июня, сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. Судя по карте "Института изучения войны", география боев сейчас такова:

Как видим по карте, захвачены городские поселки Боровское и Метелкино.

Продолжаются бои за трассу Бахмут-Лисичанск - существенных изменений там нет: трасса по-прежнему под контролем ВСУ, но обстреливается россиянами.

На южных подступах к Бахмуту захвачено село Роты.

Противник, как пишет Генштаб, продолжается закрепляться в Святогорске и готовить наступление на Славянск. Судя по карте "Института изучения войны", россияне ведут операции уже на правом берегу Донца в районе Святогорска. Объективными данными это не подтверждено. Также как и взятие села Татьяновка на вершине меловой горы на правом берегу Донца около Лавры (об этом пишут российские телеграмм-каналы).

Также видно, что российские операции ведутся у населенного пункта Долина на главой трассе, ведущей из Изюма в Славянск (это часть дороги Харьков-Ростов).

Еще один важный эпизод с фронта сегодня - вероятные события на Кинбурнской косе в районе Очакова.

Военные телеграм-каналы РФ заявили, что российские войска взяли косу под свой контроль, установили ракетные системы залпового огня и ударили по базе ВМС Украины в Очакове.

Официально этих данных министерства обороны Украины и России не комментировали. Но о том, что Кинбурнская коса захвачена, со ссылкой на источники сообщило государственное российское агентство ТАСС.

Эта коса представляет из себя "южные ворота" на выходе из Днепровского лимана. "Северные ворота" - это город Очаков. То есть захват косы (если она, конечно, захвачена) - это фактическая блокировка лимана, через который Николаевский порт сообщается с Черным морем.

Также этот предполагаемый захват создает условия для высадки десанта в районе Очакова и наступления на Николаев с юго-запада (сейчас противник находится на юго-востоке Николаевской области). Расстояние между косой и Очаковым - чуть более трех километров.

Ближайшей точкой для высадки может стать остров Первомайский вблизи Кинбурнской косы, уже предполагают российские телеграм-каналы.

Мощные обстрелы сегодня шли по линии фронта, а также "прилетало" в тыл. Стреляли по Днепру и Харькову - как утверждают в России, "по аэродромам и военным предприятиям". Были снова мощные обстрелы Донецка, где уже второй день снаряды ложатся в самом центре - районе бывшей областной администрации.

После обстрелов были погибшие в неподконтрольной Горловке. Очень много людей погибло в бывшем Стаханове: по заявлениям "ЛНР", 22 человека умерли после обстрела "Градами". В Украине подтверждают удар по Стаханову и говорят, что попали в стадион "Победа", где была база ЧВК "Вагнера".

Жители неподконтрольных территорий сообщают "Стране", что на Донбасс в район Донецка россияне в последние дни активно перебрасывают тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" и ракетные комплексы "Искандер". Видимо, будут пытаться подавлять укрепрайоны ВСУ, с которых, как предполагается, идут обстрелы тылов "ДНР" и "ЛНР".

Впрочем, обстрелов ждет и подконтрольная Украине территория. На Украину сейчас нацелены 40 крылатых ракет. В Черном море их несут четыре вражеских корабля и две подлодки, сообщила глава пресс-центра оперкомандования "Юг" Наталья Гуменюк.

Целью российских ракет может стать и правительственный квартал в Киеве, а также исторический центр, заявил сегодня министр внутренних дел Денис Монастырский. Он уточнил, что непосредственной угрозы наступления российских войск на Киев нет.

Оружие для Украины, деньги для Lockheed Martin

Сегодня снова был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса.

Британская компания Blighter Surveillance Systems заявила, что передаст ВСУ радиолокационные системы для обнаружения вражеских дронов. Часть радаров A422 будет передана ВСУ в июне.



A422 - военный радар средней дальности для обеспечения воздушной безопасности. Он способен обнаруживать и сообщать о воздушных и наземных целях на расстоянии до 20 км. Идеально подходит для обнаружения низких, медленных и небольших объектов.



Система разработана для быстрого развертывания с транспорта, может использоваться для разведки поля боя, дистанционного наблюдения за границей и охраны периметра.

Также во Франции изучают возможность передачи Украине дополнительно шести новых САУ Caesar. Первые шесть уже воюют в Украине. Кстати, до войны у французской армии было всего 76 САУ Caesar. В случае, если Киеву передадут еще шесть машин, поставка составит 16% от всех французских "Цезарей".

Но, несмотря на эти поставки, Украина проигрывает в артиллерийской войне, заявил замглавы военной разведки Украины Вадим Скибицкий в интервью The Guardian. "Украина имеет одно артиллерийское орудие на 10-15 российских артиллерийских орудий", - сказал он.

По его словам, Украина использует 5000-6000 артиллерийских снарядов в день. "Мы почти израсходовали все наши боеприпасы и теперь используем стандартные снаряды NATO калибра 155", – сказал он.

Другой аспект военных поставок Украине затронул британский телеканал Sky News. Он рассказал, как производители оружия !наживаются на конфликте" в Украине.

Страны НАТО отправили Украине военной техники на сумму более 8 миллиардов долларов, а Европа хочет потратить на оборону еще 200 миллиардов евро.

Эксперты Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) говорят, что большая часть оружия идет в Украину из старых военных запасов, которые Запад начал пополнять новыми вооружениями.

Наибольшие выгоды получат американские оборонные подрядчики, такие как Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman. Они уже получают контракты на пополнение арсеналов не только США, но и союзных им стран.

Если говорить, например, о "Стингерах", то их Украине передали, кроме США, правительства Дании, Италии, Латвии, Литвы и Нидерландов. Raytheon уже получил 625-миллионный контракт на пополнение их запасов.

В Европе основными выгодополучателями войны в Украине издание называет британскую компанию BAE Systems и французскую Thales.

Как видим, западный ВПК постепенно раскручивает свои мощности. В России идет подобный процесс.

Интересный срез по этому вопросу сделал первый зампред коллегии ВПК РФ Андрей Ельчанинов. Он рассказал, что после начала "спецоперации" в России некоторые военные заводы уже перешли на трехсменную (то есть - круглосуточную) систему работы.

По его словам, в российской оборонке сейчас "загружены резервные мощности, задействованы все накопившиеся технические и человеческие ресурсы". Также он допустил, что в отдельных случаях, "не массово", могут быть отсрочки по исполнению экспортных контрактов.

Ельчанинов перечислил, с дефицитом каких комплектующих российский ВПК столкнулся из-за санкций.

"Предприятия столкнулись с отказом поставок электронно-компонентной базы, подшипников, сырья и материалов, используемых в производстве: резинотехнические изделия, каучуки, клеи, смеси, краски", - заявил он и добавил, что сейчас логистика получения этих товаров меняется.

Также Ельчанинов допустил, что Россия будет закупать иностранные беспилотники через дружественные себе страны. "Можно не только в Китае закупить те же беспилотники, а посмотреть и в других странах, которые остаются нашими партнерами. Такие консультации были и продолжаются", - сообщил он.

Проблема с беспилотниками - одна из важнейших в российской армии и серьезный фактор сдерживания наступления РФ в Украине. И, как видим, Россия пытается ее решить.

Прогнозы на войну

В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

Затяжная война в Украине "может привести к глобальному хаосу", пишет колумнист Bloomberg Хэл Брэндс. По его словам, Путин использует тактику, которая заключается в ожидании снятия санкций "с одновременным превращением Украины в зону катастрофы", усложняя экспорт товаров из Украины, и истощая страну войной.

"Возможно, Россия не сможет победить Украину в военном отношении, однако она может разрушить экономическую систему и заставить Киев долгие годы обращаться к своим партнёрам во всем мире с призывами о помощи", - рассуждает Bloomberg.

Мировая экономическая рецессия и повышение стоимости жизни, в свою очередь, могут привести расколу среди демократических стран.

В частности, от "жесткой линии" в текущем конфликте может отказаться Германия "и ряд других государств", а послевоенное восстановление Украины станет тяжелым бременем для западных стран.

Но если США в этой ситуации используют замороженные госрезервы РФ для Украины, "это неизбежно усилит опасения мирового сообщества по поводу превращения американского финансового господства в оружие", - пишет автор.

"Может показаться, что конфликт в Украине пришел к насильственному равновесию. Но суматоха, которую порождает война, и глобальные дилеммы, которые она ставит, только начинаются", - подытожил он.

Еще о том, что поддерживать Украину - это "бремя", высказался колумнист The Guardian Кристофер Чиввис. Он указывает на рост цен во всем мире и на возникающие разногласия в НАТО.

"Чем дольше будет продолжаться война, тем больше риск того, что определённость моральных ориентиров улетучится", - пишет Чиввис. Украину ждет долгий процесс восстановления, поэтому страна должна пользоваться ситуацией не для накопления оружия, а для восстановления экономики, инфраструктуры и демократии.

А продолжение войны приведет к усугублению коррупции и централизации власти в Киеве, что помешает укреплению демократии. По мнению Чивваса, победа Украины возможна не военным путем, а через превращение страны в "здоровую, процветающую демократию".

Отметим, что это уже далеко не первая подобная статья в западных СМИ на тему «войну пора заканчивать». О том же говорят и некоторые политики. В Киеве, как правило, заявляют, что подобные публикации инспирируются Россией.

В Лондоне же власти продолжают призывать Украину воевать дальше.

"Мы сейчас видим, что Украина способна вытеснить Россию из Донбасса. Мы видим, что российский режим на грани коллапса, по крайней мере, в том, что касается военной мощи. То есть они сейчас тоже на грани истощения", – заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве.

К слову, Уоллес появился в Киеве внезапно и, по совпадению, на следующий день после "приговора" к расстрелу двух британцев, которые воевали на стороне ВСУ, попали в плен и теперь находятся в "ДНР". Связаны ли эти явления - пока непонятно. Но в Британии сейчас пытаются не допустить приведения "приговора" в исполнение. Из тех способов, которые уже прозвучали - Киев попытается включить британских военных в ближайший список на обмен.

Однако понятно, что за их выдачу Россия будет требовать каких-то более серьезных шагов, нежели паритетный обмен. Возможно, эти требования касаются и Украины, о чем Уоллес и приехал поговорить с Зеленским.

Что, конечно, не отменяет других предполагаемых целей визита: от выражения поддержки Украине до вопросов поставок оружия и проверки готовности ВСУ воевать дальше.

Тернистый путь в кандидаты

Близится к развязке сюжет с предоставлением Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Этот вопрос будет решаться в Евросовете 23-24 июня. И каким будет результат - есть разные мнения.

Согласно утечкам, в ЕС подготовили два решения о статусе кандидата в ЕС для Украины - "положительное" и "отрицательное".

Согласно первому плану, Еврокомиссия предоставит вывод о том, что Украина отвечает критериям, и ЕС признает за ней статус кандидата уже сейчас. Все последующие шаги, например начало переговоров, будут обусловлены проведением реформ.

"Отрицательный" план "продвигают несколько столиц", и его суть в том, что условия будут выдвинуты уже сейчас, и до их выполнения Украина будет "кандидатом в кандидаты".

Отдельные чиновники в ЕК считают, что второй план не будет "зрадой", хотя в Киеве уже заранее заявили, что украинские власти не устроит никакой иной вариант кроме статуса кандидата.

По данным СМИ, в ближайшие дни Украину посетит президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, "чтобы объяснить лично Зеленскому положение вещей и подсказать, как Киев может предотвратить негативное решение саммита".

Что именно потребуют от Киева прямо не заявляется. Но, судя по сливам в СМИ, Запад, пользуясь случаем, хочет попытаться добиться от Киева решения ряда вопросов, которые до войны никаких не решались.

Например, согласно информации "Блумберга", рекомендация Еврокомиссии предоставить статус кандидата будет сопровождаться условиями, связанными с "верховенством закона и антикоррупционным законодательством".

Видимо, это все тот же набор требований по антикоррупционным органам (например, назначение главы САП) и по формированию органов судебного самоуправления (ВСП, ВККС) с помощью международных экспертов.

Внутри Украины намёки на этот счёт Зеленскому уже идут. И не только на этот. Оживились лоббисты целого ряда неоднозначных инициатив, которым не давали ход до войны - например, легализации каннабиса и других.

В общем, намечается или уже идет серьезный торг.

Причем не только со стороны Еврокомиссии. Австрия, к примеру, выступит против предоставления Украине статуса кандидата, если такой же статус не получат государства Западных Балкан и Молдова. Такое заявление сделал австрийский канцлер Карл Нехаммер в ходе своего визита в Эстонию. Также против Дания и Нидерланды.

Свой вердикт Еврокомиссия вынесет 17 июня, но затем его должен еще утвердить Евросовета, где решения принимаются консенсусом всех стран. Там и будет решаться, чем закончится для Украины эпопея с кандидатством.