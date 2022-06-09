В политическую повестку Украины довольно неожиданно вернулись ряд вопросов, вызывавших в довоенное время неоднозначную реакцию общества.

Один из них - это легализация медицинского каннабиса (или, проще говоря, конопли), одобрить которую на этот раз предлагает Верховной Раде правительство. Ранее законодательная инициатива исходила от группы депутатов - в основном из провластной "Слуги народа" (СН), но, несмотря на это, проект сняли с рассмотрения после критики в СМИ.

Параллельно Раду призывают вернуться к вопросу Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия под тем предлогом, что ее принятие поспособствует получению статуса кандидата в члены Европейского союза. При том что конвенция - известное яблоко раздора в парламентских стенах.

Кроме того, от власти достаточно громко требуют завершить конкурс на нового антикоррупционного спецпрокурора (который еще до войны фактически заблокировал Офис президента), чего, мол, давно требует Запад, а значит, мы можем усилить наши позиции на переговорах за кандидатство.

Если законопроект о каннабисе проталкивают активно медицинские лоббисты (во всяком случае, их рвение бросается в глаза), то призывы о конвенции и спецпрокуроре звучат из кругов, связанных с западными посольствами. Впрочем, вторые раньше тоже выступали за "легалайз".

Почему, несмотря на войну, возобновилось обсуждение указанных вопросов и каковы сейчас их перспективы, разбиралась "Страна".

Наркотики нужной системы

Предыдущая попытка узаконить медицинскую коноплю предпринималась в летом прошлого года.

Первой в длинном списке инициаторов законопроекта была народный депутат от "Голоса" Ольга Стефанишина, которая раньше была заместителем министра здравоохранения Ульяны Супрун, занимаясь закупками лекарств для нужд Минздрава.

Но большинство это были члены фракции СН, в том числе - председатель главного для этого проекта парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (к нему мы еще вернемся).

Мы писали, что законопроект предусматривал:

- разрешить деятельность по культивированию конопли для лечения, включая каннабис с высоким содержанием ТГК (тетрагидроканнабинол);

- создать уполномоченный орган по контролю за лекарственной коноплей;

- запустить продажу конопли для лечения, разрешение будет выдаваться субъекту хозяйствования Нацполицией;

- отсутствие квот на деятельность, связанную с оборотом конопли;

- разрешение ограниченного оборота каннабиса (конопли);

- импорт конопли для лечения и произведенных (изготовленных) из них лекарственных средств осуществляется в пределах квот, начиная с 01.01.2025;

- приобретение конопли для лечения осуществляется по рецепту врача.

Главное, на что делали упор лоббисты легализации - это необходимость помогать ряду групп больных: детям с фармрезистентными формами эпилепсии, онкобольным, пациентам, нуждающимся в паллиативной помощи (то есть страдающим от сильных болей и тяжелого протекания болезней), а также ветеранам войны с посттравматическим стрессовым расстройством. Якобы всего насчитывалось примерно 2-3 миллиона граждан Украины из этих категорий.

При этом противники узаконивания конопли говорили, что установить жесткий контроль в новой отрасли будет сложно. Под видом медицинского каннабиса вполне могут выращивать стопроцентный наркотик, что легко сделать при появлении множества "плантаций" и украинской коррупции. А наркомафия просто легализует свой бизнес, и так работающий под "крышей" полиции, которая будет раздавать лицензии.

Такие ожидания у криминалитета, как писали "Страна", действительно были.

Еще один интересный момент: ходили разговоры в парламентских кулуарах, что столь пристальное внимание к теме "легалайза" со стороны партии власти было обусловлено желанием заработать дополнительные очки в глазах правящей Демпартии США и близких к ней структурам, которые активно продвигают легализацию марихуаны и в самой Америке, и по всему миру.

Но в тот раз законопроект вернули его инициаторам. По распространенной версии, во власти пришли к выводу, что идея не пользуется популярностью в обществе, а потому может серьезно снизить рейтинг.

И вот неожиданно во время войны с идеи смахнули пыль.

Теперь законопроект об обороте каннабиса вносит Кабмин. Финальную редакцию правительство уже одобрило, однако на момент выхода этой публикации текста проекта еще не было на парламентском сайте.

В парламенте активно лоббирует законопроект глава "медицинского" комитета и один из основателей клиники "Борис" Радуцкий.

Подход прежний: разрешить полный цикл производства препаратов на основе каннабиса - от выращивания и переработки до полноценного выпуска продукции. Контролирующая функция остается за Нацполицией, которая будет согласовывать выдачу лицензий на культивирование, использование растений, режим охраны участков, мест хранения и транспортировки партий товара. Препараты с веществами, содержащимися в медицинской конопле будут вноситься в реестр. В целях контроля на каждую единицу товара будет наноситься уникальный штрих-код.

Кроме того, хотят позволить гражданам ввозить медпрепараты на основе каннабиса исключительно по электронным рецептам. При этом Радуцкий утверждает, что число нуждающихся в таком лечением увеличивается из-за войны, поэтому, мол, нужно как можно быстрее принять этот законопроект.

Противники идеи, впрочем, тоже никуда не делись. Протестуют против легализации и в "Слуге народа". Так, народный депутат от СН Максим Бужанский обращает внимание на спешку инициаторов проекта о каннабисе, которая, по его мнению, выглядит странно на фоне войны и потерь, с нею связанных.

"Ждать больше нельзя, сообщил министр здравоохранения (Виктор Ляшко - Ред.), наблюдая за темпами наступления российских войск и уничтожения нашей страны. И сообщил, что Кабмин решил срочно легализовать коноплю. И верно, что может быть срочнее и актуальней в нынешней ситуации, чем "шкурняк", категорично отвергнутый парламентом год назад? Айда, тащи все "шкурняки" подряд, оружие, каннабис, война все спишет! Они у нас отрывают Херсонскую и Запорожскую области прямо на глазах, 12 миллионов беженцев, а мы в ответ: "Срочно легализовать коноплю!" Люди могут немного не понять этого мародерства на крови и территориях. Надо не забыть проституцию добавить Кабмину, и тут же рейтинги власти замерять, результат ошеломит, гарантирую", - написал Бужанский в своем Телеграм-канале.

На просьбу "Страны" к Радуцкому прокомментировать мнение коллеги по фракции тот ответил в комментариях к одному из постов, посвященных легализации, что, дескать, сказанное - на "совести" Бужанского.

Собеседник во фракции СН из числа противников проекта утверждает, что главная его ценность для лоббистов - в открывающейся возможности законного выращивания конопли. Все остальное - "камуфляж". Кабмин может и без законопроекта регулировать перечень препаратов с веществами, содержащимися в каннабисе, но настаивает на принятии.

"Лобби решило действовать на этот раз через правительство, боясь, что негативный имидж отдельных депутатов из числа их сторонников помешает прохождению", - утверждает источник среди "слуг", попросивший об анонимности.

Спецпрокурор и другие реформы во имя кандидатства

Снова зазвучали - и довольно неожиданно - другие призывы к власти, хорошо знакомые по мирным временам. Обращаются к ней круги, связанные с западными посольствами.

Как они утверждают: с целью усилить позиции Киева на переговорах о предоставлении статуса кандидата в члены Евросоюза нужно "продолжать курс реформ". Сейчас, когда решается судьба кандидатства, нужно-де быстро выполнить несколько требований в подтверждение европейских стремлений Украины.

Одно требование: избрать нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, завершив конкурс, тянущийся уже два года. До войны ряд активистов, связанные с грунтовыми кругами, утверждали, что избрание спецпрокурора было заблокировано Банковой, так как ей не нравится набравший наибольшее количество кандидат на эту должность - детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко (а на его назначении как раз настаивали западные посольства).

Другое требование: продолжить реформу Высшего совета правосудия с учетом кадровых пожеланий Запада, который хочет усилить свое влияние на судебную систему.

И третье: ратифицировать наконец Стамбульскую конвенцию, чему сопротивляется значительное число депутатов. Все дело - в упоминании в ней "гендера", названного одним из поводов для дискриминации, на борьбу с разными видами которой и направлена конвенция. Устойчивое мнение в Раде, что, закрепляя в законодательстве это понятие, готовят почву для признания однополых браков и равноправия их участников с союзами мужчины и женщины.

Правда, готовности у сторонников конвенции дожимать этот вопрос пока не видно.

При этом один из ее последовательных противников народный депутат Святослав Юраш (СН) говорит, что его единомышленников по-прежнему очень много в сессионном зале, и сопротивление ратификации все так же сильное. Против Совет Церквей Украины, на который ориентируются многие депутаты.

"Аргумент "это нужно для получения статуса кандидата" я считаю неубедительным. Ряд стран Евросоюза не ратифицировали конвенцию и ничего. А Украине о ней постоянно напоминают" - комментирует Юраш "Стране".

Забытая война

Остается понять, почему снова оживление вокруг указанных инициатив, даже несмотря на противоречивый характер некоторых из них.

Собеседник среди "слуг" считает, что заинтересованные группы влияния увидели сейчас "окно возможностей" и попробуют им воспользоваться.

"В разгар войны, как это не парадоксально, повестка дня той же Рады стала чуть-чуть разбавляться гражданскими вопросами. И лоббисты увидели удобный момент для протаскивания своих "хотелок". Власть, занятая войной, поддержанием экономики, может и поддаться их напору", - утверждает источник во фракции СН.

"Сейчас время быстрых решений. Иногда не до конца в них разбираются. В этом видят возможность, которой хотят воспользоваться те, чьи предложения в мирное время проваливались. Не факт, что они пройдут и на этот раз. Но надо понимать, что под некоторые из озвученных инициатив были получены гранты. Люди взяли обязательства пролоббировать принятие. Поэтому они пробуют сейчас и будут дальше пытаться сделать это", - комментирует политолог Руслан Бортник "Стране".