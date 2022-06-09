Шмыгаль анонсировал госкомпенсации украинцам, которые ремонтируют пострадавшие от войны дома за свой счет
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что государство компенсирует расходы тем, кто ремонтирует пострадавшие от войны дома за свой счет.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале по итогам совещаний, на которых обсуждались мероприятия по восстановлению Украины.
По его словам, сейчас производится фиксация повреждений в ускоренном режиме для последующих компенсаций затрат на ремонт.
Компенсаций ждать, по словам Шмыгаля, стоит, "когда наши западные партнеры передадут Украине арестованные и конфискованные российские активы".
Ранее сообщалось, что в "Дие" можно подать заявку на получение компенсации за разрушенное войной имущество.
Также мы писали, что госпрограмма компенсаций владельцам жилья, принимающим беженцев, будет действовать и после окончания войны.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.