Кабмин поддержал законопроект о легализации марихуаны "в медицинских и промышленных целях". Предыдущая попытка легализовать медицинскую коноплю провалилась год назад.

Как сообщает министр здравоохранения Виктор Ляшко, медицинский каннабис не будет конкурировать с "уличным", потому что содержит лишь канабидиол, который не имеет психоактивного действия, поэтому не подходит для рекреационного употребления.

Зато такая "травка" служит отличным болеутоляющим.

Кабмин предлагает также установить "жесткий контроль" над выращиванием, производством и реализацией препаратов на основе конопли.

Законопроект называется "О регулировании оборота конопли в медицинских, промышленных целях, научно-технической деятельности и для доступа пациентов к необходимому лечения онкологических заболеваний и ПТСР".

Напомним, что еще в июне прошлого года медицинский комитет рекомендовал Раде поддержать легализацию марихуаны.

Но Верховная Рада не поддержала законопроект №5596, направленный на легализацию медицинского каннабиса (марихуаны) в Украине.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.