Министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвееракул 11 мая заявил, что власти страны планируют раздать жителям миллион кустов медицинской конопли для выращивания в своих подсобных хозяйствах.

Выращивать такую коноплю можно будет с начала лета.

"С 9 июня граждане Таиланда смогут выращивать дома столько каннабиса, сколько захотят. Единственное жесткое условие – выращивать только медицинскую коноплю и делать медицинскую марихуану с низким содержанием психотропных веществ", - сказал глава минздрава.

При этом в Таиланде производство и использование, в том числе курение, марихуаны с высоким содержанием психотропных веществ преследуется по закону. В соответствии с законом страны о борьбе с наркотиками от 1979 года, она относится к пятому классу наркотиков. C 2018 года тайские власти легализовали медицинскую марихуану.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине пытаются легализовать медицинский каннабис. Мы публиковали текст соответствующего законопроекта.

Прошлым летом Верховная Рада не поддержала предыдущий вариант законопроекта, направленный на легализацию медицинской марихуаны.