Власти Таиланда раздадут местным жителям миллион кустов медицинской конопли для выращивания
Министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвееракул 11 мая заявил, что власти страны планируют раздать жителям миллион кустов медицинской конопли для выращивания в своих подсобных хозяйствах.
Выращивать такую коноплю можно будет с начала лета.
"С 9 июня граждане Таиланда смогут выращивать дома столько каннабиса, сколько захотят. Единственное жесткое условие – выращивать только медицинскую коноплю и делать медицинскую марихуану с низким содержанием психотропных веществ", - сказал глава минздрава.
При этом в Таиланде производство и использование, в том числе курение, марихуаны с высоким содержанием психотропных веществ преследуется по закону. В соответствии с законом страны о борьбе с наркотиками от 1979 года, она относится к пятому классу наркотиков. C 2018 года тайские власти легализовали медицинскую марихуану.
Ранее "Страна" сообщала, что в Украине пытаются легализовать медицинский каннабис. Мы публиковали текст соответствующего законопроекта.
Прошлым летом Верховная Рада не поддержала предыдущий вариант законопроекта, направленный на легализацию медицинской марихуаны.