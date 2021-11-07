Мэр Амстердама Флемке Халсема заявил, что нужно ввести запрет на посещение туристами кафе с каннабисом после того, как столица стала свидетелем "антиобщественного поведения туристов". Об этом сообщает SchengenVisaInfo.

"Мы хотели бы, чтобы туристы приехали сюда из-за красоты и культурного наследия Амстердама. А наркотуры - причина увеличения спроса на марихуану", - сказал он.

Уточним, что подобные предложения Халсема уже предлагал. Однако тогда, в феврале 2020 года, отчеты показали – в случае принятия такого решения треть туристов перестанет посещать страну.

"Если бы они запретили (продавать каннабис) туристам, 80% наших клиентов просто исчезли бы. Это полная ложь. Они никогда не позволят этому случиться", - сказал тогда работник одного из кафе Ива МакГуайр.

Напомним, карликовое государство Люксембург первым в Европе разрешило взрослым жителям выращивать и употреблять каннабис. Правительство страны пошло на такой шаг, чтобы люди не обращались на нелегальный рынок наркотиков.

Полтора месяца назад "Страна" сообщала, что в Италии тоже намерены легализовать выращивание марихуаны.