Карликовое государство Люксембург первым в Европе разрешило взрослым жителям выращивать и употреблять каннабис. Правительство страны пошло на такой шаг, чтобы люди не обращались на нелегальный рынок наркотиков.

Об этом пишет издание The Guardian.

Власти позволили совершеннолетним (старше 18 лет) выращивать дома или на садовых участках до четырех растений каннабиса для личного пользования. Также в стране разрешат торговлю семенами без каких-либо ограничений на уровень тетрагидроканнабинола (ТГК) - основного психоактивного компонента марихуаны.

Правительство заявило, что можно будет покупать семена в магазинах или интернете, а также ввозить их из-за рубежа.

Также у властей есть планы разрешить внутреннее производство семян для коммерческих целей. Программа создания национальной производственной цепочки каннабиса и регулируемого государством распределения готовится давно, но была заморожена из-за пандемии коронавируса.

Министр юстиции Сэм Тэмсон назвала закон о внутреннем производстве и потреблении марихуаны первым шагом в комплексе мер.

"У нас есть проблема с наркотиками, а каннабис - это наркотик, который используют чаще всего и составляет значительную часть нелегального рынка. Мы хотим начать с того, что позволим людям выращивать его дома. Идея состоит в том, что потребитель не попадет в незаконную ситуацию, если он потребляет свой каннабис, и что мы не поддерживаем незаконную цепочку от производства до транспортировки и продажи. Мы хотим сделать все от нас зависящее, чтобы все дальше уходить от нелегального черного рынка", - сказала чиновница.

Желающие выращивать травку смогут это сделать только по месту проживания, в помещении или на открытом воздухе, на балконе, террасе или в саду.

При этом законодательный запрет на перевозку и потребление больших партий каннабиса или продуктов каннабиса в общественных местах сохранят. Исключение составит перевозка семян. А потребление и транспортировка до 3 граммов травы будет считаться не уголовным преступлением, а классифицироваться как проступок.

Штрафы снизят до 25 евро за хранение менее 3 граммов каннабиса (сейчас штрафы составляют от 251 до 2500 евро).

Согласно источникам, власти страны хотят создать регулируемую государством систему производства и распределения каннабиса для обеспечения качества продукции, а доходы от продаж будут инвестировать "в первую очередь в профилактику наркомании, образование и здравоохранение".

Первой страной в мире, создавшей легальный национальный рынок марихуаны, в 2013 году стал Уругвай. Канада последовала его примеру в 2018 году.

Полтора месяца назад "Страна" сообщала, что в Италии тоже намерены легализовать выращивание марихуаны.

А весной мы писали, что в Нью-Йорке разрешили употреблять марихуану в "рекреационных целях".