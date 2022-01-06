Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат из парламентской фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий рассказал о том, что в этом году парламент может принять законопроект, направленный на легализацию медицинского каннабиса (марихуаны) в Украине. По его словам, этот проект отличается от того, который предложили члены медицинского комитета летом 2021 года.

Об этом он заявил в интервью "Укринформу".

"Уже обнародован на обсуждение правительственный законопроект о легализации медицинского каннабиса… Этот документ будет зарегистрирован. Он зайдет к нам на комитет. Я надеюсь, что депутаты комитета поддержат его", – сказал нардеп.

В частности, в законопроекте от Кабмина будет усилен контроль Национальной полиции Украины за оборотом конопли.

Также, Радуцкий заявил, что в редакции документа, инициированного Кабмином, более четко определено, что такое медицинский каннабис и процедура его импорта.

"В обществе было много нарративов, что это легализация наркотиков. Ни в том законопроекте, который был направлен на доработку, ни в новом правительственном, нет ни слова о легализации наркотиков. Речь идет только о медицинском каннабисе", – акцентировал парламентарий.

Напомним, 3 июня нардепы представили на брифинге совместный законопроект о легализации медицинского каннабиса в лечебных целях.

Позже мы сообщали, что медицинский комитет рекомендовал Раде поддержать этот документ.