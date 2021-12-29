Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий предлагает ввести в Украине налог на сладкие газированные напитки, по примеру многих стран, где такой налог уже существует.

Об этом Радуцкий написал на своей странице в Facebook.

В более чем 65 государствах введен специальный налог на сладкие газированные напитки, недавно к ним присоединились Израиль и Казахстан.

"В Израиле налог вступает в силу со следующего года. Напитки с более 5 грамм сахара на 100 грамм жидкости нужно доплатить 1 шекель за литр (0.3 евро). В Казахстане акциз на энергетику и сладкую газированную воду с 2023 года составит 20%, в 2024 году - 35%, в 2025-45%. Так власти отреагировали на информацию ВОЗ о том, что Казахстан входит в ТОП-10 стран с самым неправильным питанием", - рассказал Радуцкий.

Кроме того, он объяснил, что сахар из газированных напитков переваривается слишком быстро и перегружает поджелудочную железу и печень, что со временем приводит к ряду заболеваний: диабету, нарушению работы сердечно-сосудистой системы, повреждению кровеносных сосудов, ожирению, желудочно-кишечным болезням.

Как показал отчет ВОЗ, подорожание сладкой газировки на 20% снижает ее потребление и способствует переходу потребителей на более здоровые альтернативы. Что касается бизнеса, то производители тоже начинают адаптироваться к новым правилам и снижают содержание сахара в напитках до уровня, который позволяет избежать уплаты акцизов.



"Согласно исследованиям, треть украинских детей часто пьют сладкую газированную воду, более двух третей родителей не отрицают, что их дети пьют газированную воду и сладкие упакованные соки. Но в отличие от соков, сладкую воду дети чаще покупают сами!" - сообщил Радуцкий.

Он связал употребление сладкой газировки детьми с тем, что в последние годы наблюдается значительный рост заболеваемости сахарным диабетом среди детей школьного и дошкольного возраста.







Ранее медики рассказали, чем опасна сладкая газировка и как от нее отказаться.

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