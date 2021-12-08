Сладкие газированные напитки не являются заменой чистой воды и их употребление может привести к проблемам со здоровьем: ожирению, кариесу и подагре, увеличению риска появления сахарного диабета.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook.

В ЦОЗ напомнили, что каждому человеку важно употреблять достаточно жидкости, чтоб избежать опасного состояния - обезвоживания. Однако сладкая газировка не является альтернативой воды.

"Люди, которые часто пьют сладкие напитки, сталкиваются с проблемами для здоровья. У них может быть избыточный вес, ожирение, кариес и подагра, увеличивается риск сахарного диабета 2 типа, сердечных заболеваний и т.д." - сказано в сообщении.

Кроме того, многие люди не осознают как много калорий и сахара содержится в таком питье. Однако сократить употребление сладкой газировки можно с помощью пяти советов:

Пить больше воды. Брать с собой бутылку и наполнять ее в течение дня, чтоб вода была всегда под рукой.

Если хочется необычного вкуса, можно добавить в простую или содовую воду кусочек лимона или апельсина.

Кроме воды можно выбрать чай и кофе, но без сахара и сиропа. Можно добавить обезжиренное или растительное молоко.

Читать этикетки. Нужно обращать внимание на состав напитка, смотреть есть ли в нем сахар и какая питательная ценность. Отдать предпочтение лучше низкокалорийным напиткам без сахара и с низким содержание жиров.

Лучше не хранить сладкие напитки дома, чтоб избежать соблазна.

"Помните, в составе сладких напитков "сахар" может маскироваться под разные названия: кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы; фруктоза; мед; сироп; сахар; декстроза; концентрация фруктового сока и т.д. Помните об этом при выборе напитка", - предостерегли специалисты ЦОЗ.

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