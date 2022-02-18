 Минздрав опубликовал новый законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине

Верховная Рада повторно попробует добиться легализации в Украине медицинского каннабиса. Новый правительственный законопроект опубликован на сайте Минздрава Украины.

По словам главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, "слуги народа" Михаила Радуцкого, после провала голосования за предыдущий законопроект несколько месяцев продолжались консультации между Минздравом и МВД по тексту документа. Теперь опубликована финальная редакция законопроекта.

В нем, по словам главы Комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, усиливается роль Национальной полиции.

НПУ будет согласовывать выдачу лицензий на культивирование, использование растений, режим охраны участка, место хранения и транспортировку партии товара.

Кроме того, создается реестр препаратов на основе каннабиса, и на каждую единицу товара должен быть нанесен уникальный штрихкод.

Также гражданам разрешается ввоз на территорию Украины медицинских препаратов на основе каннабиса.

"Основные изменения в документе касаются усиления контроля за использованием помещений и объектов, предназначенных для деятельности по обороту конопли. В первой редакции законопроекта определить содержание тетрагидроканабинола (наркотической составляющей каннабиса) можно было в любой лаборатории. В новой – только в лабораториях, подчиненных Министерству внутренних дел. Деятельность по культивированию конопли с высоким уровнем тетрагидроканабинола проводится исключительно в условиях закрытого грунта, то есть в теплицах, что гарантирует более высокий уровень контроля", - сообщил Радуцкий в своеем телеграм-канале.

Также он добавил, что для использования каннабиса в научных целях также нужно получить лицензию от Нацполиции.

"По моему мнению, последняя редакция правительственного законопроекта максимально нивелирует риски использования медицинского каннабиса не по назначению. Даже не представляю, какие еще могут остаться аргументы противников легализации", - комментирует новый документ Радуцкий.

Также он напомнил, что принятия этого законопроекта ожидают около 2 миллионов украинцев, страдающих эпилепсией, онкобольных, нуждающихся в паллиативной помощи, людей с посттравматическим стрессовым расстройством.

"Призываю коллег внимательно ознакомиться с текстом законопроекта и принять участие в его обсуждении", - добавил Радуцкий.

Как ранее писала "Страна", 13 июля Верховная Рада не поддержала законопроект №5596, направленный на легализацию медицинского каннабиса (марихуаны) в Украине.

Совместный законопроект о легализации медицинского каннабиса в лечебных целях нардепы представили на брифинге еще 3 июля.

Позже сообщали, что медицинский комитет рекомендовал Раде поддержать этот документ.