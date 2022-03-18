Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что выступает против легализации марихуаны в стране.

"Как президент я был против легализации марихуаны и продолжаю придерживаться такой же позиции как кандидат", - сказал он в четверг, 17 марта, представляя свою предвыборную программу.

Макрон отметил, что властями "разработана масштабная стратегия борьбы с наркотрафиком, который стал бедствием для целых городских кварталов". Макрон также пообещал увеличить число стражей порядка, специализирующихся на борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Ранее мы писали, что глава французского государства Эммануэль Макрон в открытом письме к французам официально заявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах, которые состоятся в апреле. Президентские выборы пройдут во Франции в два тура - 10 и 24 апреля.

О своих планах участвовать в борьбе за Елисейский дворец на старте кампании заявляли более 40 претендентов. Из них кандидатами Конституционный совет Франции зарегистрировал 12 человек, каждый из которых собрал необходимые по закону подписи 500 мэров.

Также мы рассказывали, что после протестов на Корсике Париж готов обсуждать вопрос автономии Корсики в случае переизбрания Эммануэля Макрона.

Также на фоне войны в Украине Макрон призвал готовиться к большой войне в Европе.