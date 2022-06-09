Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике поддержал законопроект Кабмина №7418, которым возвращаются пошлины и НДС на импорт с 1 июля.

Об этом сообщает первый замглавы комитета Ярослав Железняк.

Законопроект поддержали 19 членов комитете, четыре воздержались.

Этим законопроектом Кабмин предлагает вернуть таможенные пошлины и НДС на ввоз в страну импортных автомобилей (кроме авто для нужд ВСУ).

Также возвращаются пошлины и НДС и на весь остальной импорт.

"Относительно импортных товаров (НЕ авто) - возвращается пошлина и НДС. О чем просил бизнес. К нему же привязана отмена критического импорта. Для всех авто (кроме идущих на нужды ВСУ) отменяется льгота НДС и пошлины, акциз с 01 июля", - написал Железняк.

По его словам, параллельно Кабмин разрабатывает новый законопроект об упрощенном растаможивании авто через "Дию".

"Также добавили норму о том, что КМУ может предоставлять зеркальные льготы на пошлины на иностранные товары, которые освобождены со стороны наших торговых партнеров для Украины", - добавил нардеп.

Данный законопроект будут рассматривать в Верховной Раде на следующей неделе.

Напомним, в апреле украинцам разрешили не платить за растаможку авто в период войны.

Ранее мы публиковали инфографику с количеством ввезенных в страну по налоговой льготе импортных авто и убытков.

А также рассказывали, что происходило с очередями на границе в связи с этим.

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