Правительство хочет вернуть налоги, отменённые в начале войны. На первом этапе планируют вернуть начисление налога на добавленную стоимость (НДС) на импортные товары и ввозные пошлины.

Об этом в эфире телемарафона рассказал министр финансов Сергей Марченко.

"На первом этапе мы хотим вернуть НДС на импортные товары и ввозные пошлины. Это делается для того, чтобы наполнить бюджет и поддержать национальных производителей. Если начать разбираться в деталях, то можно понять, что эти инициативы имеют смысл с точки зрения национального бизнеса и экономики. В частности, возврат возмещения НДС - это важное и правильное решение, я не знаю, почему некоторые говорят, что это мешает бизнесу", - отметил Марченко.

Министр финансов уже выступал накануне с таким заявлением. По его мнению, государство уже помогло бизнесу, "теперь надо помочь государству, которое финансирует армию".

Напомним, налоги были снижены после полномасштабного вторжения России. Также были остановлены проверки бизнеса. Какие сейчас действуют налоги - мы рассказывали в отдельном материале.

Также мы разбирались, что значат заявления главы Минфина Украины об урезании зарплат и повышении налогов.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.