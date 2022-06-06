С начала войны в Украину по налоговой льготе ввезли 140 310 импортных авто.

Такие данные привел в Telegram народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

Политик отмечает, что темпы ввоза в день в июне начали падать, но и сейчас в среднем завозят 2 650 автомобилей в день.

По данным Железняка, сегодняшний день госбюджет потерял из-за налоговой скидки на авто 15,4 млрд грн.

Для сравнения - потери бюджета от льгот на пошлины и НДС всех остальных товаров за тот же период составили 9,17 млрд грн.

Напомним, в апреле украинцам разрешили не платить за растаможку авто в период войны.

Также "Страна" подробно рассказывала, что происходило с очередями на границе в связи с этим.

Ранее мы писали, что Кабмин предлагает вернуть таможенные пошлины и НДС на импортные автомобили.

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.